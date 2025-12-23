岩手競馬に所属する関本玲花騎手（水沢・関本浩司厩舎）が、岩手競馬における歴代女性騎手の最多勝利記録を更新した。関本騎手は12月22日に行われた第9回水沢競馬2日目第10R（B1三組・ダート1600m）で、メイショウメイスイに騎乗して1着となり、通算210勝目を挙げた。これまでの最多記録は高橋優子元騎手の209勝で、関本騎手は11月24日時点で同記録に並んでいたが、この勝利により単独での新記録達成となった。【岩手競馬】佐