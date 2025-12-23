【モデルプレス＝2025/12/23】俳優の佐藤健が23日、都内にて開催された「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル・グランドフィナーレ」に武井咲、青木崇高、土屋太鳳とともに出席。MCからのイジりに返答する場面があった。【写真】「るろ剣」サプライズで豪華キャスト集結した舞台挨拶◆佐藤健、独身イジりに反応映画『るろうに剣心』（2012）の舞台挨拶にサプライズ登場したキャストたち。撮影から約15年の時が経っている