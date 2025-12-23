いつ、どこで、誰とメロウなひとときを過ごすかによって、メイクを変えて楽しむのがおしゃれってもの♡ そこで今回は、中村里帆をお手本に、冬グランピングで映える「白みパステルメイク」の作り方をご紹介します。雪景色とリンクする“儚げ顔”をぜひチェックしてみて♡雪景色とリンクする【白みパステルメイク】Situation：冬グランピング（Winter Glamping）スノーホワイトの延長にあるような、白めいたブルー×ピン