»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï12·î23Æü¡¢4¤Ä¤Î¸©Î©¹â¹»¤Ç2028Ç¯ÅÙ¤«¤éÆþ³Ø¼Ô¤ÎÊç½¸¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êç½¸Ää»ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀÐÌô»Õ¹â¹»¡ÊÎë¼¯»Ô¡Ë¡¢¤¢¤±¤Ü¤Î³Ø±à¹â¹»¡Ê°Ë²ì»Ô¡Ë¡¢»ÖËà¹â¹»¡Ê»ÖËà»Ô¡Ë¡¢Æî°ËÀª¹â¹»ÅÙ²ñ¹»¼Ë¡ÊÅÙ²ñÄ®¡Ë¤Î4¹»¤Ç¤¹¡£»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï4¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯»Ò²½¤Ê¤É¤Ç¿ôÇ¯Á°¤«¤éÄê°÷³ä¤ì¤¬Â³¤­¡¢º£¸å¤âÀ¸ÅÌ¿ô¤Î¸º¾¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Êç½¸Ää»ß¤ò·è¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êç½¸Ää»ß¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤ÎÆþ³Ø¼Ô¤«¤é¤Ç