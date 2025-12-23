º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µºå¿À¤Î¸¶¸ýÊ¸¿Î»á¤¬£²£³Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè£¶£¹²ó´ØÀ¾¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ½¾´¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¸ùÏ«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ö¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÅ¾å¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£ÃÄÂÎ¤ÎÉô¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿ºå¿À¤«¤é¤Ï¡¢°À°æµåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¡£ÆÃÊÌ¡¦¸ùÏ«¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¸Î¡¦µÈÅÄµÁÃË¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¢È¬ÅÄÃÒ»Ò¤µ¤ó¤âÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤ê´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£