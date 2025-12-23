ÍèÇ¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤¬23Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë3¸Ä½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤Æ8Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Î»ÊÎáÅã¥¹¥­¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ëµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ö½÷»Ò¤Ï8Âç²ñÏ¢Â³¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢