ÆîÅ×»Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë2¤Ä¤Î¸øÎ©ÉÂ±¡¤ÎºÆÊÔÊý¿Ë¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦»ÔµÄ²ñ¤Î°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÂ¦¤ÏÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤·¤¿°ìÊý¡¢µÄ°÷¤Î°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆîÅ×»ÔµÄ²ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿°åÎÅ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¸øÎ©ÉÂ±¡¤ÎºÆÊÔÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆîÅ×»Ô¤ÏÆîÅ×»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ÈÆîÅ×Ãæ±ûÉÂ±¡¤òºÆÊÔ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£ÆîÅ×»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ò¼ê½Ñ¤äµßµÞ¤Ê¤É¤òÃ´¤¦µÞÀ­´ü°å