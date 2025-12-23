他人のプライベートには土足で踏み込むべきではないし、他人からも踏み込まれたくない。そんな思いがありながらも、ある程度は知っておかないと後々になって面倒なことやトラブルが起きることもあるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、旦那さんが亡くなって半年が経ったママからこんな悩み相談がありました。『旦那が亡くなった事をママ友に話すか悩みます。子どもの繋がりのママ友に旦那のことを今後聞かれたと