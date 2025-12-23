ことし上半期に群馬県内へ本社機能を移した企業と群馬県外に転出した企業はともに１４社で、コロナ禍以降続いた「脱首都圏」の動きから変化がみられることが民間の信用調査会社のまとめで分かりました。 帝国データバンク群馬支店では、ことし１月から６月にかけて本社機能を移した企業についてまとめました。それによりますと、県内に転入した企業は１４社で前の年の同じ時期と変わりませんでしたが、県内から転出した企業