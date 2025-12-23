２４日のクリスマスイブを前に、前橋市の洋菓子店ではクリスマスケーキ作りがピークを迎えています。 前橋市西片貝町にある洋菓子店「パティスリーアン」では、通常よりもスタッフを増やし、２３日は午前５時ごろからクリスマスケーキ作りをスタートさせました。店では、イチゴを切ったり、生クリームをスポンジに塗ったりと、パティシエが手際よく作業を進めていました。 ことしのクリス