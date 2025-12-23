妙義山で今月８日に発生した山林火災について、富岡市は２３日正午前に鎮火したと発表しました。 富岡市妙義町の妙義山で今月８日に発生した火災は、これまでに県から災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリをはじめ、県の防災ヘリなどが消火活動にあたり、今月１０日以降、延焼の恐れがない鎮圧状態となっていました。発生から１６日目を迎えた２３日、消防隊による現地調査の結果、午前１１時５３分に鎮火が発表されました。 富岡市