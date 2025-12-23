全国高校バスケットボール選手権ウインターカップは２３日に開幕し、１５年ぶりの出場となった高崎商業が初戦に挑みました。 高崎商業の初戦の相手は、大会４連覇を目指す京都精華学園です。第１クオーター、高崎商業のメンバーは全国舞台の緊張からかなかなかリズムが掴めず、９対４０と大差を付けられてしまいます。それでも第２クオーターは、優勝候補を相手に２２対１６とリӦ