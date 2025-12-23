「温泉文化」がユネスコ無形文化遺産登録の提案候補に決定したことを受け、４７都道府県でつくる知事の会は２３日、温泉文化の発信方法など今後の方針を確認しました。 「温泉文化」は先月２８日、国の文化審議会によりユネスコの無形文化遺産登録の提案候補に「神楽」とともに選ばれました。提案候補の決定後、初めてとなる知事の会は２３日にオンラインで開かれ、事務局長の山本知事から登録の見込み時期が２０３０年１２月頃に