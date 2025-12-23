ÉÂµ¤¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Íè¥·ー¥º¥óJ3¤òÀï¤¦¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¼¯»ùÅç»ÔÎ©ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç»ÔÎ©ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î¾®ÅçÑÛ»ÎÏºÁª¼ê¤ÈÅòÏÆ·ò°ìÏºÂåÉ½¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤ÈËèÇ¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÅçÁª¼ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ