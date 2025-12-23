Ç¯±Û¤·¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È°ì½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¿·Ç¯¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯Æâ¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÈÂçÁÝ½ü¡É ¤Ç¤¹¡£ ²¿¤«¤ÈË»¤·¤¤»ÕÁö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÁÝ½ü¤Ï¼êºÝ¤è¤¯ºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤â¤Î¡£ ¼Â¤Ï¡¢Å·µ¤¤â¹ÍÎ¸¤·¤ÆÁÝ½üÆâÍÆ¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À²¤ì¤ÎÆü¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥«ー¥Æ¥ó¤äÉÛÃÄ¤ÎÀöÂõ¡×¡Ö¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¾²¤Î ¿¡¤­ÁÝ½ü¡×