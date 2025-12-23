¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï23Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¹Òµ¡¤Ç22Æü¡¢µ¡ÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤¿ºÝ¤ËµÒ¼¼¾èÌ³°÷1¿Í¤¬±¦Â­¹üÀÞ¤Î½Å½ý¤òÉé¤¦¹Ò¶õ»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±2¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£