優勝祝賀会で鏡開きをする女子ゴルフの山下美夢有（右から2人目）＝23日、東京都内のホテル女子ゴルフで8月のAIG全英女子オープンを制し、日本勢として6人目（7度目）のメジャー制覇を成し遂げた山下美夢有（24）の優勝祝賀会が23日、東京都内のホテルで開かれ、山下は壇上で「悩んだ時期もあったが、その一つ一つの経験が結果につながった」とあいさつした。山下は国内通算13勝をマークした。昨年に米ツアーの最終予選会をト