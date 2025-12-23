ヤクルトからポスティングシステムを経て２年総額３４００万ドル（約５３億円）でホワイトソックス入りした村上宗隆内野手（２５）が２２日、本拠地レート・フィールドで入団会見に臨んだ。ＭＬＢ公式サイト「ＭＬＢ．ｃｏｍ」は「村上の加入でホワイトソックスは刺激的な新境地へ」と題し、この補強が持つ意味を多角的に伝えている。村上の獲得に球団内部も高揚感を隠さない。来季からホワイトソックスで新任となるデレク・シ