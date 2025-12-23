ノア２３日の後楽園大会に、来年１月１日の日本武道館大会に参戦する「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」のＢＵＳＨＩ（４２）が来場した。ＢＵＳＨＩが姿を見せたのは、対戦予定のＧＨＣタッグ王者・丸藤正道＆拳王が出場した第４試合終了後。鶴屋浩斗、高橋碧組に勝った丸藤と拳王が勝ち名乗りを受けていたところ、ＸＸＸＸらしき人物を連れたＢＵＳＨＩが姿を見せる。だが、そのＸＸＸＸの様子がおかしい。Ｂ