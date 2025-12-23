ABEMA将棋チャンネルの特別対局として、『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』が27日(10:00〜)に配信される。番組収録後、のんと藤井聡太竜王・名人が取材に応じた。のん、藤井聡太竜王・名人○のんと藤井聡太竜王・名人が抱くお互いの印象――お互いの印象を教えてください。のん:お会いする前は、テレビで拝見したり、ABEMAの将棋チャンネルで対局されているのを拝見していました。対局しているときの真剣な表情だっ