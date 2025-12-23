企業の営業担当者が、現在営業活動で特に課題と感じていることは「数字(売上・目標)を達成すること」や「数字が取れないときのモチベーションを維持できないこと」！株式会社ウィンケストが「営業担当者がぶつかっている壁に関する調査」を実施！