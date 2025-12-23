アフラック生命保険（以下、アフラック)、日立製作所（以下、日立)、GlobalLogic Japan（以下、GlobalLogic）は12月23日、がんを取り巻く社会的課題に対して企業が従業員とその家族を包括的にサポートするため、職域の従業員を当事者としたキャンサーエコシステム（職域版キャンサーエコシステム）の構築に向けた「がんを知り・がんに備える」プログラムの実証実験の効果検証を完了したことを報告した。キャンサーエコシステムのイ