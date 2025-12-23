【その他の画像・動画等を元記事で観る】作曲家の梶浦由記が、12月21日（日）ホテルニューオータニ 鶴の間にて、自身初となるディナーショー『Yuki Kajiura LIVE Special edition 〜クリスマスディナーショー2025〜』を開催した。アンコールにスペシャルゲストとして南里侑香が登場。FictionJunction YUUKAとしてリリースした1枚目のアルバム『Destination』収録曲、「聖夜」を歌唱し、来年、2026年7月から始まる全国ツアー「Yuki