【モデルプレス＝2025/12/23】女優の比嘉愛未が22日、自身のInstagramストーリーズを更新。クリスマスカラーの食卓を公開し、反響が寄せられている。【写真】39歳朝ドラ女優「パスタが本格的」レストラン級の豪華食卓公開◆比嘉愛未、クリスマスカラーの食卓公開比嘉は「Xmas間近だからか意図せずそんなカラーになったごはん」とし、食卓を公開。ターコイズブルーの皿に美しく盛り付けられたムール貝のアラビアータと、たっぷりと