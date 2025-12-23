Åìµþ¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤ÇÍøÍÑµÒ¤ÎÉ×ÉØ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ï23Æü¤«¤é¡¢»ÔÆâ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤Ë¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÊÝ·ò½ê¤Î¿¦°÷1¿Í¤È¾ÃËÉ¶É¤Î¿¦°÷2¿Í¤Ç¤¹¡£¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤Î¤É¤³¤ËÈó¾ïÍÑ¤Î¥Ö¥¶ー¤¬¤¢¤ë¤«¤ä¡¢Èâ¤Î³«ÊÄÊýË¡¡¦ÈòÆñ·ÐÏ©¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½20¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤ÎÅÀ¸¡¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤Î²ÐºÒ¤ÇÉ×ÉØ¤¬Ë´