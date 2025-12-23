鹿島は23日、明大のGK藤井陽登（22）が来季から加入すると発表した。青森県出身の藤井は栃木・矢板中央高から明大に進学。守護神の日本代表GK早川友基は明大の5学年先輩にあたる。身体能力を生かしたシュートストップに優れ、ロングキックも持ち味。クラブを通じ「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のある素晴らしいクラブでスタートすることができ、大変うれしく思います。これまで支