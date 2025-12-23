富山地方鉄道の鉄道線全体の今後のあり方を検討する会合があす開かれるのを前に、エブリイでは各路線の現状と課題をお伝えしています。新川地域を走る本線はあいの風とやま鉄道と並行する区間の存続か廃止かが焦点となるなか、地元では乗り入れを検討する声もあがっています。今月11日、魚津市議会で村椿市長はー。魚津市 村椿市長「直通化していくということが可能であれば、ネットワーク自体としてもつながりが一本