女優・上戸彩（４０）が２３日、都内で行われたディズニー・アニメーション映画「ズートピア２」の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。輝く純白のドレス姿で会場を魅了した。上戸は２１日に開催された「Ｍ−１グランプリ２０２５」決勝で今田耕司とともに司会を担当。赤いドレス姿で「真っ赤なドレスの破壊力やばあああ！」「綺麗すぎる」「４０とは思えない」「眩しい」などと、ネットは毎年恒例の“上戸彩祭り”で沸いていた