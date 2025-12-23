ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ï£²£³Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î·ÚÈù¤Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢£²£´Æü¤«¤éÍèÇ¯£±·î£µÆü¤Þ¤ÇÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ï£²£µÆü¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï¾ëÆâÀ®Ä¹ÀïÎ¬Áê¤¬·Ð»ºÁê¤òÎ×»þÂåÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆþ±¡´ü´ÖÃæ¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÖÂô»á¤¬Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤·¡¢¡Ö·ÐºÑ»º¶È¹ÔÀ¯¤Ë»Ù¾ã¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£