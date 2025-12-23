¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÆâÀ¯Éô¡ÊÆâÌ³¾Ê¡Ë°ÜÌ±½ð¤Ï23Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ12ºÐ¤Î¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤òÆ±Æü¡¢ËÜ¹ñ¥¿¥¤¤Ë°ÜÁ÷¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊì¿Æ¤Ï¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡ËÌÈ½ü¤Ç¥¿¥¤¤«¤éÂæÏÑ¤ËÆþ¶­¸å¡¢¼Ò²ñÃá½ø°Ý»ýË¡°ãÈ¿¤ÈÉÔË¡»ÄÎ±¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢°ÜÌ±½ð¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯½÷¤Ï6·î²¼½Ü¤ËÊì¿Æ¤ÈË¬Æü¡£Êì¿Æ¤Î¾Ò²ð¤Î²¼¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÀ­Åª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»ëÄ£