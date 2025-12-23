（高雄中央社）自民党の萩生田光一幹事長代行は23日、南部・高雄市を訪問し、陳其邁（ちんきまい）市長と面会した。陳市長は、高雄や台湾に対する長年の支持に感謝を伝えた。萩生田氏は、自身の選挙区で高雄市の友好交流都市でもある東京都八王子市の市議らと共に21日から訪台。22日には頼清徳（らいせいとく）総統と会談した。高雄市では陳市長との面会の他、市内の廟（びょう）紅毛港保安堂を訪れ、安倍晋三元首相の銅像に献花し