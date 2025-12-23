フィギュアスケート選手でプロスケーターの宇野昌磨（28）が12月18日、Xを更新。ゲームメーカー・カプコンが開催する「大カプコン展」を訪れたことを報告した。 【画像】今季引退の樋口新葉、NHK杯で華麗な演技見せるも“激やせ”に心配の声「えらい痩せたなぁ」「誰だかわからなかった」 「大カプコン展にゲストで参加させていただきましたが将来有望なフィギュアスケータӦ