アジアサッカー連盟(AFC)は23日、2025−26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の決勝戦の会場がサウジアラビアの『キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアム』に決まったことを発表した。今シーズンのACLEは、準々決勝以降の全試合をサウジアラビアで集中開催する“セントラル方式”を採用することがすでに決定している。今回の発表では、2026年4月16日から18日にかけて行われる準々決勝4試合が、キン