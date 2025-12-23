日本サッカー界は、かつてない興隆を見せている。2026年北中米ワールドカップに向けては、初めてポット２に入った。控え目に言って、これは小さな快挙だろう。たった30年ほど前、日本代表は本大会に出場するだけでも四苦八苦していた。「ドーハの悲劇」を糧にすることで、1998年フランスW杯にどうにか初出場したが、本大会では完全なアンダードッグだった。そこから一気に強化が進み、Jリーグ発足で台頭した黄金世代が主力にな