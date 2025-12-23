リバプールは現地12月22日、アレクサンデル・イサクが腓骨骨折で手術を受けたと発表した。昨季にニューカッスルで23ゴールを記録したイサクは、今夏に英国最高額の移籍金１億2500万ポンドでリバプールに完全移籍。加入後は鼠径部の故障などで結果を残せない時期が続いていたが、13節・ウェストハム戦（２−０）で待望の移籍後初得点をマーク。17節・トッテナム戦（２−１）でシーズン２点目をマークした。しかし、26歳のスウ