【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ReoNaが、2026年3月7日に鹿児島・奄美大島でフリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”』を開催する。 ■生出演したあまみエフエム『ゆぶぃニングアワー』で発表 本日12月23日、ReoNaは故郷の奄美大島に急遽駆けつけ、あまみエフエム『ゆぶぃニングアワー』へ生出演。放送のなかでこのライブを現地、奄美の人たちに開催することを発表した。