J1町田の黒田剛監督Jリーグは23日、不適切な指導があったとしてJ1町田の黒田剛監督と同クラブをけん責処分とすると発表した。同監督は2023年ごろから所属選手らの前で自身の意向に沿わない選手に「造反者」といった表現を用いたり、練習中に特定のコーチを大声で怒鳴ったりしたほか、懇親会の場でスタッフへの暴言などがあったという。パワハラは認定しなかった。パワハラの要件には「優越的な関係を背景とした言動」「業務