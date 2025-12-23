茨城県警本部茨城県警は23日、邸宅侵入と窃盗の容疑で逮捕、起訴された30代男性の逮捕根拠となったたばこの吸い殻のDNA型鑑定結果について、別事件の結果と取り違えていたと発表した。水戸地検は同日、誤った鑑定書に基づく起訴だったとして、取り消した。県警によると、捜査員が3月19日、二つの事件に関して鑑定するため、それぞれの現場から押収されたたばこの吸い殻を、県警科学捜査研究所に提出した。吸い殻が入った袋に識