不動産経済研究所は２３日、２０２６年の首都圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）の新築マンションの発売戸数が前年比２・２％増の２万３０００戸になるとの予測を発表した。高価格帯のマンションが多い東京２３区では用地の確保が難航し、発売戸数が減るとみており、「価格上昇は一服する」と見込んでいる。２６年の発売戸数の内訳は、２３区を除く東京都下が３３・３％増の４０００戸、千葉県が１６・７％増の３５００戸。東京都