アーティストこっちのけんと（29）が23日、TOHOシネマズ六本木で、ディズニー・アニメーション映画「ズートピア2」の大ヒット御礼舞台あいさつでMCを務めた。他に上戸彩、森川智之、下野紘が登壇した。緊張しているとしつつも、着実に動員数や興行収入を発表した。上戸から「とにかく（数字が）すごいってことでいいですか？」と聞かれると「はい、よろこんで！」。昨年大ヒットした自身の曲名を活用した返しに会場から大きな笑い