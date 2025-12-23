Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。冬の乾燥シーズンになると、かかとの乾燥やガサガサに悩む人も多いのではないでしょうか。クリームを塗ったり、角質ケアをしたりと、毎日のお手入れは正直面倒…。そんな「ケアをサボりたい」という願いを叶えてくれるのが、小林製薬の「かかとちゃん」です。寝ている間に履くだけで集中