NHK¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡Ù¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºßALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀ­Â¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Åß»ê¤ÎÆü¤ËË¬ÌäÆþÍá¤ÇÀ¸Í®»ÒÅò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤óÅß»ê¤ÎÆü¤ËË¬ÌäÆþÍá¤ÇÍ®»ÒÅò¡ÖÀÎ¤«¤é¤ÎÉ÷½¬¤Ë¤Î¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡ÛÍ®»ÒÅò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÂÎ¤â¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ç¤¹ÅöÁ³