²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¿´¶­¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û ¡Ö£±Æü¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤È¤¤¤¦ÇúÂ®¤Î´¶³Ð¤òÄ¶¤¨¤Æ£±Æü¤¬Ìµ¸Â¤Ë½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ø¸þ¤±¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÃæ¤³¤ÎÆü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Öayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-¡×¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ËËÜ³ÊÅª