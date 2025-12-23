ワーナー・ブラザース映画の日本での劇場配給100年の歩みを締めくくるメモリアルイベント「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」のグランドフィナーレとして、映画『るろうに剣心』の舞台あいさつが23日、東京・丸の内ピカデリーで開催され、全シリーズの監督を務めた大友啓史氏と、アクション監督の谷垣健治氏が参加。さらにサプライズとして、主人公・緋村剣心役の佐藤健、神谷薫役の武井咲、相楽左之助役の青木崇