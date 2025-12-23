“元AKB48”の2人がポーカーの実力者として直接対決。勝負は見事な下剋上で後輩が制する結果となり、ポーカーの醍醐味とも言える“ウソの目”に視聴者も熱狂した。【映像】元AKB48美女、相手を見つめて惑わす“ウソの目”各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第2回が