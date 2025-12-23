首相官邸医療費の自己負担の上限額を一定に抑える「高額療養費制度」を見直す政府案が判明した。2026年8月から、がんなど長期間治療する患者の負担増に配慮して新たに年間上限額を設け、平均的な「年収約370万〜770万円」の所得区分では53万円とする。一方で現行の月額上限約8万円は5700円引き上げる。27年8月には所得区分の細分化により約3万円増の約11万円となる人もいる。関係者が23日、明らかにした。政府案は、26年8月に