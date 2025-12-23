今年10月の高岡市議会議員選挙で初当選した山野井拓也議員が自民党の推薦を得るために党員になってもらった人から党費の返金を求められ私費で返していた問題です。山野井議員はきょうの市議会の会合で謝罪したうえで、返金した分を戻してもらうよう話し合いの場を設けると説明しました。山野井市議「本当に申し訳ございません」10月の高岡市議選で初当選した会派「新・高岡愛」の山野井拓也議員は、自民党の推薦を得るため党員にな