12·î26Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ï»ËÜÌÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤ä¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤é¥­¥ã¥¹¥È10Ì¾¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¡È¥­¥ó¥È¥ê¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î¼èÄ´¤ÙÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡¢ÄÌ¾Î¡¦¥­¥ó¥È¥ê¡×¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Î·à¾ìÈÇ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿ÊÉÍ­´õ»ÒÌò¤ò12Ç¯´Ö±é¤¸¤Æ¤­¤¿Å·³¤¤Ï¡¢´¶³´¿¼¤²¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£Å·³¤¡ÖÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê