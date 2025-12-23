真冬の寒さとなった東京で、道路を埋め尽くす長蛇の列ができていました。年末ジャンボ宝くじの販売の最終日となった23日、銀座にある売り場には寒空のもと、朝から行列ができました。最高気温が9.8度までしか上がらず、真冬並みの寒さとなった東京都心。列の待ち時間は1時間を超え、宝くじを買った人からは「ちょっと寒いね、肌寒いです。夢をかなえにきてるから、いいかな、このぐらいの寒さでも」「1時間半かけてバスや地下鉄を