¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡Ø¡Ú¥¤¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ÛÇúÇã¤¤¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡ª¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ª¤¦¤Á¤Ç¥¤¥ª¥ó ¥¤¥ª¥ó¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Æ°²è¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤â´¶Æ°¤·¤¿¡ÈÎäÅà¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡É¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¢ö¡Ú´ØÏ¢¡Û¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¢¡ÈËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤ë¡É¡Ú¥»¥Ö¥ó¥¤