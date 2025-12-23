政府は23日、医療機関の収入に当たる診療報酬の2026年度改定を巡り、全体で2.22％引き上げる方針を固めた。関係者が明らかにした。全体の改定率がプラスとなるのは12年ぶり。片山さつき財務相と上野賢一郎厚生労働相が24日に開く26年度予算案の閣僚折衝で正式に決定する。診療報酬のうち、医師の人件費や技術料に当たる「本体」部分は、物価高などで経営が苦しい医療機関を支援するため3.09％引き上げる。医薬品などの「薬価」